Тамань, Краснодарский край, 15 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Танкер «Волгонефть 239», получивший 15 декабря повреждения в Креченском проливе в ходе шторма, после дрейфа по Чёрному морю сел на мель возле порта Тамань, в 80 м от берега. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Виталий Тимкив / РИА Новости

«14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация», — уточнило ведомство в Telegram-канале.

Сообщается, что с экипажем судна поддерживают связь.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе также получил повреждения танкер «Волгонефть 212». У судна отломилась носовая часть, после чего оно село на мель. Во время бедствия погиб член экипажа. Остальных моряков эвакуировали.

Президент РФ Владимир Путин принял доклады о ситуации с танкерами от главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Он поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.