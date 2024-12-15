Москва, 15 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал вооружённые украинские формирования на 1,3 млрд рублей за счёт бизнеса в России. Об этом 15 декабря сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

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«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счёт полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря объединение, в котором состоят украинский бизнесмен Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его партнёры включены в перечень террористов и экстремистов.

Черняк — основатель и бенефициар холдинга Global Spirits, которому принадлежат торговые марки «Хортица», «Мороша», «Первак», «Шустов», «Микадо». С июля 2023 года его имя включено в перечень террористов и экстремистов.

В июне 2023 года в отношении Черняка возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма, в августе он был заочно арестован в Москве. По данным следствия, Черняк после начала российской спецоперации на Украине перечислил на нужды украинской армии более 1 млрд рублей.

В мае 2023 года Ленинский районный суд Курска арестовал активы группы связанных с Черняком юридических лиц. Взыскателем по делу являлась Генеральная прокуратура РФ.