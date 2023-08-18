Москва, 18 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк (внесён в перечень террористов и экстремистов) заочно арестован в Москве по делу о финансировании ВСУ. Об этом 18 августа сообщили в Хамовническом суде Москвы.

Кадр из видео Бизнесмен Евгений Черняк

В отношении Черняка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию России. Он объявлен в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Росфинмониторинг внёс Черняка в перечень террористов и экстремистов. До этого его обвинили в финансировании терроризма.

Следствие установило, что с февраля по апрель 2022 года Черняк и другие лица организовали перечисление военнослужащим ВСУ и другим украинским вооружённым формированиям более 500 млн рублей для террористической деятельности на территории РФ. Кроме того в июне 2023 года обвиняемый купил для ВСУ товары стоимостью более 90 млн рублей, которые предназначались для ведения боевых действий.

В ходе расследования проведено более десяти обысков в Москве и других регионах. В результате следователи изъяли технические средства, печати различных коммерческих предприятий и электронные носители.