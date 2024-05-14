Курск, 14 мая, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска арестовал активы группы юридических лиц, ранее связанных с Евгением Черняком* (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками «Хортица», «Первак» и «Шустов». Об этом свидетельствуют данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идёт о «Феодосийском заводе коньяков и вин» и «Крымском винном доме», расположенных в Республике Крым, а также о ликёро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Мытищах (Московская область) и нескольких дистрибьюторах. Взыскателем по делу указана Генеральная прокуратура Российской Федерации, уточняет РБК.

В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Global Spirits в рамках дела о финансировании терроризма. В отношении Черняка* суд избрал меру пресечения в виде задержания под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ. В перечень террористов и экстремистов украинского бизнесмена Росфинмониторинг внёс 10 июля. По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк* и несколько других лиц финансировали Вооружённые силы Украины для осуществления на территории России террористической деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля 2023 года Замоскворецкий суд Москвы в рамках дела о взяточничестве отправил под стражу совладельца связанных с украинским холдингом Globel Spirits ликёро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова.