Украинского бизнесмена Черняка* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс украинского предпринимателя Черняка в список террористов и экстремистов
Москва, 10 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Владелец алкогольного холдинга Global spirits Евгений Черняк (внесён в перечень террористов и экстремистов) попал в перечень террористов и экстремистов. В этот список его внёс Росфинмониторинг.
Его данные появились на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 10 июля.
«Черняк Евгений Александрович, 12.04.1969 г. р., г. Запорожье, Украина», ― указано на сайте.
Как сообщало ИА Регнум, 3 июля украинского предпринимателя Черняка обвинили в финансировании терроризма и объявили в розыск.
По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года фигурант и другие лица организовали перечисление военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) и другим украинским вооружённым формированиям свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.
Кроме того, по информации СКР, в июне 2023 года обвиняемый приобрёл и поставил солдатам ВСУ товары, которые предназначались для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей.
В ходе расследования стражи порядки провели свыше 10 обысков в Москве, Московской области и других регионах. В результате следователи изъяли технические средства, печати различных коммерческих предприятий и электронные носители.
Замоскворецкий суд Москвы 3 июля отправил под стражу совладельца ликёро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке. По информации ряда СМИ, ликёро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка.