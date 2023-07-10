* * лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Владелец алкогольного холдинга Global spirits Евгений Черняк (внесён в перечень террористов и экстремистов) попал в перечень террористов и экстремистов. В этот список его внёс Росфинмониторинг.

Кадр из видео Евгений Черняк

Его данные появились на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 10 июля.

«Черняк Евгений Александрович, 12.04.1969 г. р., г. Запорожье, Украина», ― указано на сайте.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля украинского предпринимателя Черняка обвинили в финансировании терроризма и объявили в розыск.

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года фигурант и другие лица организовали перечисление военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) и другим украинским вооружённым формированиям свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

Кроме того, по информации СКР, в июне 2023 года обвиняемый приобрёл и поставил солдатам ВСУ товары, которые предназначались для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей.

В ходе расследования стражи порядки провели свыше 10 обысков в Москве, Московской области и других регионах. В результате следователи изъяли технические средства, печати различных коммерческих предприятий и электронные носители.

Замоскворецкий суд Москвы 3 июля отправил под стражу совладельца ликёро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке. По информации ряда СМИ, ликёро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка.