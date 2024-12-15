Москва, 15 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что кандидат на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф является профессионалом. Его слова в воскресенье, 15 декабря, приводит «РИА Новости».

Doug Mills/Global Look Press Джон Рэтклифф

«Знаю, что человек профессиональный», — сказал он, комментируя информацию о грядущем назначении главы ЦРУ избранным президентом США Дональдом Трампом.

Нарышкин добавил, что лично не знаком с Рэтклиффом.

Во времена первого президентского срока Трампа Рэтклифф на протяжении нескольких месяцев занимал пост директора национальной разведки США — структуры, координирующей деятельность всего американского разведсообщества.

Как передавало ИА Регнум 12 ноября, Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ. В этот же день он заявил о том, что назначит миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).