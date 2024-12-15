Мелитополь, 15 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В Мелитополе российские журналисты почтили память коллег, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом 15 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram.

Алексей Никольский/РИА Новости

На мероприятие в исторический парк «Россия — моя история» прибыли официальные лица, в числе которых глава Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец и замглавы администрации города Александр Остапенко. Минутой молчания почтили память военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлёва, корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, военкора Владлена Татарского, журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы должны помнить тех, кто отдал жизнь наряду с нашими военнослужащими. Война за правду идёт острее, чем обычная», — отметила Москалец.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, заявила, что киевский режим, ведущий целенаправленную охоту за российскими журналистами, понесёт заслуженное наказание за их гибель. Дипломат подчеркнула, что охота является прямым следствием попустительства и поощрения террористических методов со стороны западных кураторов киевского режима.

Военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

В апреле того же года Дарья Трепова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) вручила статуэтку со взрывчаткой военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому) на его творческом вечере. Прогремел взрыв, военкор погиб, ещё 40 присутствующих на мероприятии человек пострадали.