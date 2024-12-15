Москва, 15 декабря, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Киевский режим, ведущий целенаправленную охоту за российскими журналистами, понесёт заслуженное наказание за их гибель. Об этом 15 декабря говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Евгений Биятов/РИА Новости Прощание с погибшим в зоне СВО военкором «Известий» Семеном Ереминым

«В этот день вспоминаем тех, кто не вернулся с редакционных заданий из горячих точек, кто погиб за свои убеждения и верность профессии, в том числе в результате террористических атак, кто, рискуя жизнью, до последнего её момента честно исполнял свой журналистский долг, отстаивал правду и свободу слова. <…> Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что целенаправленная охота за российскими военкорами и журналистами, которую ведут украинские головорезы, является прямым следствием попустительства и поощрения террористических методов со стороны западных кураторов киевского режима.

Захарова напомнила, что в 2024 году от рук боевиков киевского режима погибли Семён Ерёмин, Валерий Кожин, Никита Цицаги, Юлия Кузнецова, а ранее — Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, Андрей Стенин, Дарья Дугина, Олег Клоков, Максим Фомин (Владлен Татарский), Ростислав Журавлёв, Борис Максудов.

Представитель МИД указала, что вопиющим проявлением лицемерия и двойных стандартов стала ситуация вокруг доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, в котором были сознательно проигнорированы убийства российских журналистов киевским режимом.

«Никогда не согласимся с подобным двуличным подходом и продолжим добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и её гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей. Чувствуем безоговорочную поддержку нашим усилиям со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства организации», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря доклад Азуле о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, не был одобрен, а лишь был принят к сведению. Захарова поблагодарила всех неравнодушных, кто выражал протест и направлял письма в поддержку коллег.

В ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. Из документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский военкор, расследователь или публицист.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября назвал Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России, «а по большому счёту против правды».

Захарова 14 декабря заявила, что Россия не намерена мириться со злоупотреблениями ЮНЕСКО и попытками подготовки докладов, игнорирующих убийства киевским режимом российских журналистов.