Москва, 15 декабря, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Почти половина опрошенных россиян (47%) не будут смотреть новогодние шоу по телевизору. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РБК со ссылкой на данные портала Superjob.

По его данным, только каждый десятый будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий (34%) включит эфир для фона.

Также сообщается, что женщины (38%) чаще мужчин (30%) говорили о желании включить фоном новогодний огонёк. Об этом также чаще заявляли люди старше 45 лет, молодёжь — реже.

Среди желанных артистов опрошенные назвали как известных исполнителей, среди которых SHAMAN, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Филипп Киркоров, так и молодых звёзд — Нилетто, Люсю Чеботину, а также участников шоу «Голос».

В исследовании отмечают, что с годами традиция просмотра музыкально-развлекательного шоу в новогоднюю ночь теряет свою популярность. Россияне всё чаще не хотят включать программу даже для фона.

Опрос проводился во всех округах России с 8 по 11 декабря исследовательским центром портала Suberjob. В нём приняли участие жители 369 населённых пунктов. Всего опросили 1,6 тыс. респондентов.

Как передавало ИА Регнум 6 декабря, певец Олег Газманов рассказал, как его отговаривали от исполнения патриотической песни на новогоднем огоньке. Довод музыкальных редакторов, по его словам, «кабы чего не вышло». Он выразил возмущение тем, что многие на телевидении и радио не понимают, что Россию хотят уничтожить как страну.