Штат Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Неопознанные беспилотники на час парализовали работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом 14 декабря сообщила губернатор Кэти Хокул в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Это зашло слишком далеко», — подчеркнула она.

По словам главы штата, из-за дронов службы аэропорта были вынуждены закрыть взлётно-посадочные полосы. Губернатор попросила правительство помочь штату в расследовании инцидента.

По информации телеканала CBS, она также призвала Конгресс США принять законопроект о борьбе с использованием беспилотников на местном уровне. Хокул запросила у администрации действующего американского президента Джо Байдена дополнительно привлечь правоохранителей для обеспечения безопасность жителей и критической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре также были замечены беспилотники над тремя авиабазами США в Великобритании. Дроны летали над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Американское командование сил в Европе заявило, что работает с британскими властями для обеспечения безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп 14 декабря призвал сбивать таинственные дроны, которые на протяжении нескольких недель наблюдают жители американского штата Нью-Джерси и соседних штатов. Он предположил, что правительственные чиновники знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размер этих БПЛА превышал размер дронов, которые обычно используют любители.

В ФБР заявили, что власти США до сегодняшнего дня не установили происхождение неизвестных беспилотников, встревоживших граждан в штате Нью-Джерси. При этом представитель бюро отрицал, что дроны заметили у ключевых правительственных и некоторых военных объектов.