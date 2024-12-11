Нью-Джерси, США, 11 декабря, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) призвал сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник. Об этом 10 декабря сообщает телеканал ABC News.

Dean Calma IAEA Беспилотник

Отмечается, что за последние недели в штате властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размеры дронов превышали те, что обычно используют любители.

"Штат Нью-Джерси должен объявить ограниченное чрезвычайное положение, запрещающее все дроны до тех пор, пока общественность не получит объяснений относительно этих многочисленных наблюдений", - уточняется в заявлении Брэмника,.

Беспилотники замечали возле объектов особой важности, в том числе около военной организации "Арсенал Пикатинни" (занимается исследованием и разработками в области вооружений) в округе Моррис. Возле "Арсенала" зафиксировано появление как минимум 11 дронов.

Также беспилотники появлялись возле гольф-клуба избранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере. Откуда появляются дроны и причина их появления остаются неизвестными. ФБР ведет расследование всех инцидентов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неопознанные беспилотники появлялись в небе над тремя британскими авиабазами. Летательные аппараты пролетели в период с 20 по 22 ноября над базами Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над базой Фелтуэлл в Норфолке. Их количество было разным, также они отличались по размеру и конфигурации.

В ноябре в Канаде полиция обнаружила на дне озера обломки НЛО, который сбил американский истребитель над озером Гурон в приграничье США и Канады.