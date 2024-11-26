Лондон, 26 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Неопознанные беспилотники снова появились над тремя американскими авиабазами, расположенными в Великобритании. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Sky News со ссылкой на командование военно-воздушных сил в Европе.

Global Look Press

«Для обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные меры защиты сил, однако мы сохраняем за собой право защищать наши объекты», — заявил журналистам представитель командования.

Он добавил, что идёт работа с британскими властями, чтобы обеспечить безопасность американских военнослужащих. Дроны были замечены над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке.

Как передавало ИА Регнум, неизвестные беспилотники летали над авиабазами Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл ранее с 20 по 22 ноября. Инцидент не привёл к каким-либо последствиям.

В октябре американская газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон не смог выяснить, чьи беспилотники летали над военно-морской базой Норфолк и авиабазой Лэнгли, где находится штаб-квартира ЦРУ в декабре 2023 года на протяжении 17 дней. Они были размером около 6 м и появлялись в небе примерно на час.