Вашингтон, 15 декабря, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Власти США до сегодняшнего дня не установили происхождение неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), встревоживших граждан в штате Нью-Джерси. Об этом 14 декабря сообщил представитель ФБР на онлайн-спецбрифинге для журналистов по этому вопросу.

Камера беспилотника

«Не хочу вызывать тревогу и панику, но мы не можем игнорировать зафиксированные случаи. Мы обеспокоены ими так же, как и все остальные. Я проживаю в Нью-Джерси. Я живу здесь. У моих детей такие же вопросы. Мы делаем всё возможное, чтобы выяснить, откуда взялись эти беспилотники, но думаю, что реакция была несколько чрезмерной», — указал представитель ФБР.

По словам представителя ФБР, власти проводят расследование инцидентов с участием сотрудников служб безопасности. При этом он отрицал, что дроны заметили у ключевых правительственных и некоторых военных объектов.

Представитель Пентагона, в свою очередь, указал, на отсутствие доказательств у властей, что от объектов исходит угроза общественной безопасности. Его слова подтвердил и представитель министерства внутренней безопасности.

«Мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнёров, которые активно расследуют сообщения о замеченных объектах», — указал чиновник в ходе спецбрифинга.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники, которые на протяжении нескольких недель наблюдают жители американского штата Нью-Джерси и соседних штатов. Кроме того, Трамп указал, что власти знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.

Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, федеральные ведомства, в том числе ФБР, не в состоянии установить, что за беспилотники замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. На сегодняшний день, по словам Кирби, риски для безопасности страны и её граждан не установлены, активность не является зловредной или преступной.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования БПЛА.