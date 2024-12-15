Мелитополь, 15 декабря, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Фронтовая авиация российских войск нанесла удары по складам украинских формирований в районе села Таврическое на временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области. Об этом 15 декабря рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Успешно отработала наша фронтовая авиация. Нанесены удары по военным складам в районе села Таврическое на ореховском направлении», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что этот населённый пункт расположен севернее города Орехов, в котором находится крупный укрепрайон, а также командный и логистический пункт украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря председатель комиссии ОП рассказал, что ВСУ начали разминирование собственных мин на ореховском направлении. По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке украинских боевиков к контрнаступлению.

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев 26 ноября сообщил об ударе российских военных беспилотниками по колонне украинской армии на временно подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По его мнению, таким образом удалось сорвать ротацию ВСУ селе Пятихатки.