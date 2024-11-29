Мелитополь, 29 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России с помощью беспилотников нанесли удар по колонне Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, вероятно, сорвав ротацию. Об этом 29 ноября сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В Щербаках FPV-дроны отбомбили колону из четырёх автомобилей, которая двигалась со стороны Орехова в сторону Степового. Предположительно, эта группа должна была попасть в Пятихатки взамен той, что выехала в Лобковое», — написал он в Telegram-канале.

По информации Лебедева, беспилотником уничтожили один украинский автомобиль, в результате чего погибли все, кто там находился. Остальной транспорт был повреждён, украинские военные начали разбегаться, но по ним нанесли артиллерийский удар. Точное количество погибших неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 27 ноября сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль всю логистику ВСУ в посёлке Великая Новосёлка. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российской армии взять под огневой контроль трассу снабжения группировок украинской армии между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.

25 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о тяжёлой ситуации в Запорожской области. Зеленский видит в регионе серьёзные угрозы для украинской армии.