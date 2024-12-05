Мелитополь, 5 декабря, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Украинские военные начали разминирование собственных мин на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Общественник предположил, что ВСУ, начав разминирование со своей стороны, могут готовиться к контрнаступлению.

«Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — прокомментировал действия украинцев Рогов.

По его мнению, украинские подразделения на запорожском фронте, не около первой линии обороны, ведут себя «как минимум странно».

Ранее военкоры предполагали, что удар ВСУ из Запорожской области может быть попыткой реализовать главную мечту Киева по перерезанию сухопутного коридора в Крым.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в запорожском селе Белогорье, куда вошли бойцы ВС РФ, начались бои, информировал Рогов.

22 ноября произошла перестрелка на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропуском пункте.

Бойцы Вооружённых сил России с помощью беспилотников нанесли удар по колонне ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, вероятно, сорвав ротацию, 29 ноября сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.