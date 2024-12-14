Будапешт, 14 декабря, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Сборная России завоевала золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, победив в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4×100 м.

Robert Hegedus/ЕРА/ТАСС Мирон Лифинцев

В составе российской команды в финале выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

Таким образом, 18-летний Лифинцев стал четырёхкратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира. Он победил на дистанции 100 м на спине, побив юниорский мировой рекорд, установленный россиянином Климентом Колесниковым в 2017 году.

Также российская команда в составе Лифинцева, Пригоды, Сурковой и Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4 × 50 м.

13 декабря президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Отдельно Путин отметил Лифинцева. По словам главы государства, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.

14 декабря Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира в Будапеште, победив на дистанции 50 м на спине. Кроме того, российский пловец Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 м комплексным плаванием.