Будапешт, 14 декабря, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он победил на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Максим Богодвид/РИА Новости Илья Бородин

21-летний Бородин преодолел дистанцию за 3 минуты 56,83 секунды. Второе место занял американец Карсон Фостер. Замкнул тройку итальянец Альберто Раццетти.

В 2021 году Бородин завоевал серебряную медаль чемпионата мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексным плаванием. В этой же дисциплине он стал чемпионом Европы на короткой воде и в 50-метровом бассейне в 2021 году.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря 18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он победил на дистанции 100 м на спине. 18-летний спортсмен проплыл дистанцию за 48,76 секунды, побив юниорский мировой рекорд, установленный россиянином Климентом Колесниковым (48,90) в 2017 году.

Кроме того, российская команда в составе Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4 × 50 м.

13 декабря президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Отдельно Путин отметил Лифинцева. По словам главы государства, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.

14 декабря Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира в Будапеште, победив на дистанции 50 м на спине.