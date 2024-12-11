Будапешт, 11 декабря, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он победил на дистанции 100 м на спине.

РИА Новости/Алексей Савченко

Лифинцев принёс сборной России первую медаль на турнире, проплыв дистанцию за 48,76 секунды.

При этом 18-летний спортсмен побил юниорский мировой рекорд, превзойдя достижение россиянина Климента Колесникова (48,90), которое было установлено в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге.

Вторым стал олимпийский чемпион венгр Хуберт Кош, который отстал от победителя на 0,03 секунды. Замкнул тройку поляк Кацпер Стоковский (+0,4). Ещё один россиянин Павел Самусенко занял четвёртое место (+0,44).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золото в гите на 500 м на чемпионате мира — 2024 в датском Баллерупе. В финале соревнований 24-летняя спортсменка победила с результатом 32,863 секунды.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже российские спортсмены выиграли одну медаль. Единственную награду завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Им досталось серебро после поражения в финале.