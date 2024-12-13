Москва, 13 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Сообщение опубликовано 13 декабря на сайте Кремля.

Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press Золотые медалисты Дарья Трофимова, Арина Суркова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев

Команда в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4 × 50 м.

«Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей. В напряжённой борьбе с серьёзными соперниками вы продемонстрировали командную сплочённость, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — приводятся слова главы государства.

Отдельно Путин отметил Лифинцева, который также стал победителем на дистанции 100 м на спине. По словам президента, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира в Будапеште проходит с 10 по 15 декабря. От России в нейтральном статусе выступают 27 спортсменов. Министр спорта Михаил Дегтярёв 7 декабря заявил, что российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе, не стоит осуждать — напротив, их права нужно отстаивать. Он также сообщил, что будет болеть за спортсменов, выступающих на турнире в Венгрии.

12 декабря Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Запрет также распространяется на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию. При этом ограничения перестанут действовать 16 декабря, на следующий день после окончания чемпионата мира.