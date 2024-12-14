Москва, 14 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Группа бойцов украинских формирований сдалась в плен армии России на красноармейском направлении из-за артиллерийских обстрелов со стороны собственных сослуживцев. Об этом 14 декабря рассказал пленный военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кещук.

Алексей Коновалов/ТАСС

Кещук уточнил, что его вместе с группой других украинских бойцов перебросили на это направление и отправили на позицию, поручив её удерживать и докладывать о происходящем.

«Там мы сидели 10 дней <…>. Как мы сдались — мы просидели ещё, нас свои бомбили, и ваши подходили, очень много человек. Свои же нас бомбили и задвухсотили одного нашего», — привело его слова Минобороны.

По словам пленного, его насильно забрали в ряды ВСУ сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и отправили на базу военной подготовки, где новобранцы проходили ускоренное формальное обучение. Кещук также отметил, что украинские офицеры на базе вымогали у него и его сослуживцев деньги на различные нужды.

«С нас деньги собирали. Там за свет, если пользовались светом, потому что там света нет, там генератор, там бензин, на продукты, если ещё надо. Чего там — на масло. Для оружия, чтобы чистить, тоже надо было скидать», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский боец Иван Сова 12 декабря рассказал, что военным ВСУ перед отправкой в приграничье Курской области рекомендуют выбрать суицид вместо плена. По словам украинского бойца, сослуживцы бросили его, когда он получил ранение.

Ранее в этот же день группа украинских боевиков сдалась в плен военным группировки российских войск «Восток» в районе Благодатного у Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам пленных, командование отправило их в контратаку, однако они приняли решение сдаться.