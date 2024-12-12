Донецк, 12 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Группа бойцов украинских формирований сдалась в плен российским военным группировки войск «Восток» в районе населённого пункта Благодатное у Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам пленных, которые привело ТАСС, командование украинской армии отправило в контратаку военных 110-й отдельной бригады территориальной обороны и 48-й инженерной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Сдавшиеся уточнили, что при этом им поставили задачу зайти на окраину села, закрепиться в нём и дождаться подхода штурмовых групп.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — заявил один их украинских пленных. По словам сдавшихся, в ходе их попытки контратаки погибли 28 военных ВСУ.

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