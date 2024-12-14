Москва, 14 декабря, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров намерены внести на рассмотрение в Госдуму в следующем году. Об этом 13 декабря рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Как пояснил вице-спикер в беседе с «РИА Новости», законопроект уже вносили на рассмотрение в 2023 году, но из-за юридических недочётов его отклонили. Теперь все замечания учтены, документ доработан.

Чернышов уточнил, что выплата предусмотрена для всех категорий пенсионеров, её предлагается приурочить к дню рождения каждого конкретного пенсионера. Размер выплаты предложено приравнять к ежемесячной пенсии гражданина на момент получения. По мнению депутата, инициатива позволит пожилым гражданам России получить дополнительные денежные средства на личные нужды и просто почувствовать заботу и внимание со стороны государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пенсии работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3% с 1 января 2025 года. Прибавку будут высчитывать от размера пенсии с пропущенными индексациями. Уточняется, что индексация пенсии на 2025 год будет производиться, исходя из размера, который должен был быть в случае, если бы правительство не отменило индексацию пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году.

7 декабря в Государственной думе рассказали, что работающим и неработающим пенсионерам выплатят проиндексированную пенсию уже в декабре текущего года. Отмечалось, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может быть неудобно самим пенсионерам.