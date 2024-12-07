Москва, 7 декабря, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре 2024 года. Об этом сообщили 7 декабря в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель законотворческого органа отметил, что страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может принести неудобство самим пенсионерам.

«Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — цитирует сообщение нижней палаты парламента «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что на 14,75% с апреля 2025 года также проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Среди них — выплаты по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет.

3 декабря в Госдуме рассказали, что пенсию по старости россиянам будут выплачивать после 15 лет страхового стажа и накопления 30 пенсионных баллов. Также сообщается, что страховой стаж может быть с перерывами и в рамках реформы в 2026 году на пенсию смогут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет.