Одесса, Украина, 14 декабря, 2024, 01:16 — ИА Регнум. О взрыве в Одессе, прогремевшем на фоне воздушной тревоги, сообщил 13 декабря мэо города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

«В городе слышен взрыв», — написал глава Одессы, почти одновременно с сообщением об объявлении воздушной тревоги в Одесской области.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили по данным онлайн-русурса украинского министерства цифровой трансформации, в 23:57 мск, она действовала около 15 минут и отменена в 00:13 мск.

Предупреждение об опасности с воздуха по состоянию на 01:10 мск действует в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шесть объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения во Львовской области на западе Украины. 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря проинформировал о взрывах в Печерском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в городе Буче под Киевом.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска в ответ на применение американского дальнобойного оружия 11 декабря по территории России нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.