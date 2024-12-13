Донецк, 13 декабря, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Российская фронтовая авиация уничтожила переправу украинских формирований через реку Мокрые Ялы в северном направлении от населённого пункта Великая Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР), использовавшуюся Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для попыток контратак ВС РФ в Новом Комаре и Раздольном. Об этом 13 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Фронтовая авиация отработала по переправе через реку Мокрые Ялы, через которую из Новоочереватого ВСУ перебрасывали подкрепления для штурма Нового Комара и попыток ударов по Раздольному», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря группа украинских военных сдалась в плен в районе населённого пункта Благодатное у Великой Новосёлки. Пленные рассказали, что им была поставлена задача зайти на окраину села, закрепиться в нём и дождаться подхода штурмовых групп.

Украинский пленный Алексей Сидорик 8 декабря рассказал, что военные отдельной президентской бригады ВСУ уходят с позиций в Великой Новосёлке и её окрестностях. По его словам, в подобную ситуацию попали все украинские формирования по всей линии фронта на южнодонецком направлении.