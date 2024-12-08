Донецк, 8 декабря, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Бойцы отдельной президентской бригады ВСУ покидают позиции в посёлке Великая Новосёлка и его окрестностях на юге ДНР. Об этом сообщил пленный боец бригады Алексей Сидорик ТАСС.

Oleksandr Klymenko/Global Look Press

По его словам, в Великой Новосёлке полностью отступают девятая, восьмая, седьмая роты президентской бригады.

«С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — сказал Сидорик.

Пленный добавил, что в подобной ситуации ВСУ оказались по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

Сидорик родился в Львовской области, был мобилизован в 2022 году. Украинец сдался в плен подразделениям российской воинской группировки «Восток», штурмовавшим Великую Новосёлку.

Как сообщало ИА Регнум, военные Вооружённых сил России 27 ноября взяли под огневой контроль все линии снабжения и транспортные коридоры украинских формирований в посёлке Великая Новосёлка в ДНР.