Киев, 12 декабря, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Киевский режим готовится прекратить транзит газа из России с 1 января следующего года. О соответствующих планах Киева сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на бизнес-форуме в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно», — заявил министр, чьи слова приводит украинское издание «Страна. ua».

По словам Галущенко, руководство Украины уже провело несколько «стресс-тестов» газовый системы и готовы к прекращению транзита.

Как передавало ИА Регнум, Галущенко 18 марта 2024 года заявил, что Киев не планирует продлевать договор.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» 30 декабря 2019 года подписали контракт, истекающий 31 декабря 2024 года и предусматривающий прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 году, а затем по 40 млрд куб. м в течение следующих четырёх лет.

4 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продлить договорённость о транзите, но не хочет договариваться об этом напрямую с Москвой. Он уточнил, что если из стран ЕС появится запрос, украинская сторона рассмотрит его.

В июне Киев предложил Азербайджану и странам ЕС новую схему поставок в Европейский союз без участия России. Согласно ей, Украина будет уже не транзитёром, а реэкспортёром газа. Таким образом Украина надеется оградить свою газотранспортную систему от ударов в условиях ведения боевых действий.

1 ноября в Кремле заявили, что не могут спрогнозировать, продолжатся ли в будущем поставки российского газа в Европу через Украину.