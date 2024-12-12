Барнаул, 12 декабря, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В Барнауле пожар возник в здании склада со стройматериалами и горючими жидкостями. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«Существует угроза распространения огня на соседние здания», — указано в Telegram-канале ведомства.

С огнём борются 71 сотрудник и 18 единиц техники. К тушению привлекли пожарный поезд.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря горящий склад в Нижнем Новгороде обрушился на площади 3,4 тыс. кв. м. Работу специалистов осложняла высокая пожарная нагрузка — на складе находились легковоспламеняющиеся материалы. К тушению пожара на Московском шоссе в Нижнем Новгороде были привлечены больше 100 специалистов и 35 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.