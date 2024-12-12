Курск, 12 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области превысили 40 тыс. человек. Об этом 12 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Противник потерял более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину, 1115 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Российские военные уничтожили 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских HIMARS и шестьMLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Украинская армия также потеряла семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

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