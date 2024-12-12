Ереван, 12 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Здания резиденции правительства Армении постоянно плохо отапливаются, и те, кто там находится, вынуждены мёрзнуть или включать электрические обогреватели. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян 12 декабря, подняв вопрос на заседании о неэкономном использовании ресурсов.

Александр Казаков/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить обогреватели, чтобы не замёрзнуть. А газ всё равно используется. И за это платят из госбюджета», — рассказал он.

Пашинян отметил, что содержание резиденции невозможно оплачивать из личных средств, поэтому все расходы покрываются за счёт государства. Он также указал на то, что свет в залах заседаний правительства не выключают, даже если в них никого нет, так как люди не заботятся об экономии бюджетных денег.

Как передавало ИА Регнум, Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды в ноябре сообщил, что зима в Европе будет холодной. Температура воздуха будет снижаться ниже климатической нормы. Это в том числе приведёт к росту цен на энергоносители.

Ранее немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что многие жители Германии, чтобы сэкономить на услугах ЖКХ, начали меньше мыться. Кроме того, они делают воду не такой горячей, как раньше.