Москва, 27 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Грядущая зима в Европе ожидается самой холодной за последние три года, что может привести к подъёму спроса на энергоносители и, как следствие, росту цен на них. Об этом в среду, 27 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Jens Büttner / Dpa / ТАСС

По информации СМИ, несмотря на то, что в целом температуры будут выше нормы, это всё же приведёт к увеличению спроса на отопление до самого высокого уровня за последние три года.

«Тем не менее континент остается уязвимым к погодным потрясениям. Холодная зима усилит давление на уже высокие цены на газ и электроэнергию. Это может совпасть с остановкой поставок газа через Украину с 1 января, когда температуры обычно опускаются до самых низких значений», — пишет агентство.

По данным Weather Services International, приведённых обозревателем, ожидается, что в декабре температура упадёт, а спрос на отопление по всей Европе вырастет до уровней, превышающих сезонные нормы. В Осло средняя температура, по прогнозам, снизится до -12 градусов 8 декабря, что на 9 градусов ниже 30-летнего среднего значения. Метеорологи также ожидают наиболее существенного понижения температур в Италии и на Балканах.

«Морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, изъятию газа из хранилищ в этом месяце. Это вызывает опасения по поводу конца зимы и сезона пополнения запасов следующим летом», — заключили в агентстве.

Как рассказал ИА Регнум 23 ноября независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов, основной причиной возможного газового кризиса в Европе могут стать санкции против «Газпромбанка», которые США ввели 21 ноября. По его словам, несмотря на то, что газ действительно забирается, потребляется из хранилищ очень высокими темпами, это не может стать причиной для повышения цен. Он заявил, что существует техническое повышение цен, когда действительно мало газа и много потребителей, а есть просто спекулятивное подорожание. Аналитик подчеркнул, что, по разным оценкам, зима в Европе будет не такой суровой, чтобы можно было опасаться перерасхода потребления голубого топлива.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года, и продлён он не будет.