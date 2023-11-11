Берлин, 11 ноября, 2023, 03:56 — ИА Регнум. В Германии после начала спецоперации на Украине увеличивается число тех, кто экономит на гигиенических процедурах. Немцы в целях экономии стали реже принимать душ. Об этом написала немецкая газета Berliner Morgenpost.

thestar.com Без горячей воды

«Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине заставляют немцев сократить потребление воды», — отметили авторы.

Так, в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В 2023-м это делают уже 57% жителей Германии.

Каждый второй немец оборудовал своё жильё водо — и энергосберегающими системами.

Газета советует, как экономить на воде, например, не набирать ванну, а мыться под душем, мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой.

Как сообщало ИА Регнум, в Швеции наблюдается серьезный экономический и социальный кризис, который привел к росту цен и существенному обнищанию населения. Одно из его главных свидетельств — продолжающееся уже более полутора лет удорожание продуктов питания.

Население государства охватило чувство лихорадочной экономии, что, в частности, привело к резкому росту популярности дровяного отопления. В прошлом году шведские поставщики дров опустошили свои запасы ещё до окончания зимы. Ажиотаж ожидают и в этом году — поставщики уже готовятся к тому, что предстоящей зимой их запасов не хватит.

Период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам придётся конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива. Стало быть, платить придётся всё больше и больше. Об этом заявил эксперт финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.