Москва, 12 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по цеху производства ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Авиация ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотников самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Вооружённые силы России освободили населённый пункт Жёлтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также нанесли удары по нескольким бригадам украинской армии у населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино в ДНР, отразив восемь контратак противника.

Днём ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали бывшие ракетную базу и пионерский лагерь в Винницкой области Украины. По словам подпольщика, в этом же направлении наблюдалось движение легковых и грузовых машин с военными номерами.