Ростов-на-Дону, 19 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Здание речного вокзала на улице Береговой в Ростове-на-Дону лишили статуса памятника архитектуры. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На набережной Ростова-на-Дону

Суд признал, что реконструкция здания полностью изменила облик здания и привела к утрате аутентичности.

ИА REGNUM сообщало, что под охрану речной вокзал с гостиницей «Якорь» взяли летом 2021 года. Соответствующее постановление было принято комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Собственник здания пытался продать объект за 800 млн рублей.