Ереван, 12 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Если Армения откажется от своих границ, установленных во времена СССР, то это будет отречением от суверенитета и государственности. Об этом 12 декабря заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Должен сказать прямо, что такой подход очень опасен для Армении, потому что отказ от карт времён СССР может означать отказ от государственности и независимости», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пашинян напомнил, что республика получила суверенитет на территории Советской Армении и именно в таких границах её признало международное сообщество. Он назвал верность международно признанной территории важным буфером безопасности для страны.

По мнению премьер-министра, если граждане Армении не будут признавать территорию в рамках советских границ, то это станет поводом для того, чтобы и другие её не признали.

«Не признавая точно нашу международно признанную территорию, мы открываем свои ворота для других», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Армения и Азербайджан ведут процесс делимитации и демаркации государственной границы. За основу договорились взять советские карты. В мае 2024 года стороны согласовали пограничную линию в районе армянской Тавушской области и азербайджанского Газахского района.

В рамках договорённостей Ереван согласился уступить Баку четыре приграничных села. Это вызвало протесты общественности, полиция задерживала активистов.

24 мая азербайджанские силовики заняли четыре приграничные села. Баку получил под контроль территорию площадью 6,5 кв. км. Была проведена делимитация пограничной линии протяжённостью 12,7 км.