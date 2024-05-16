Ереван, 16 мая, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Комиссии Азербайджана и Армении в рамках девятой встречи по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности согласовали протокол-описание ряда отрезков линии границы. Об этом в среду, 15 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

Иван Шилов ИА Регнум Армения

Отмечается, что очередная встреча комиссии прошла под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

«В ходе встречи комиссий в соответствии с принятым ими протоколом восьмой встречи от 19 апреля 2024 года обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный… протокол-описание отрезков линии границы», — говорится в сообщении.

Речь идёт о делимитации границы между населёнными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана, а именно между сёлами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в правительстве Азербайджана сообщили, что на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по делимитации границы установили первый столб. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о начале процесса демаркации границ и подчеркнул, что соглашения были достигнуты в результате двусторонних обсуждений. 10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения, которые продлились более четырёх часов.