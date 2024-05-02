Ереван, 2 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Сотрудники силовых ведомств Армении задержали 30 человек около села Киранц в Тавуше, перекрывших участок на границе с Азербайджаном в знак протеста против делимитации. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Александр Патрин/ТАСС

«Из села Киранц в полицейское отделение доставлены 30 человек», — привели слова представителя пресс-службы «Известия».

В МВД Армении уточнили, что полиция несёт усиленную службу для проведения геодезических работ на армяно-азербайджанской границе около сёл Киранц и Хейримли, не допуская прохода к заминированным участкам.

Позднее в Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе.

Акции протеста в Киранце начались с 19 апреля, так как согласованная Ереваном и Баку граница пройдёт через территорию села.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов.

Утром 28 апреля порядка 20 человек перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля провёл встречу с жителями приграничной территории в Тавушской области, объяснив им, из-за чего Еревану нужно согласиться на территориальные уступки. По его словам, в обратном случае в регионе начнётся война.