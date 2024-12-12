Москва, 12 декабря, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России в ночь на 12 декабря перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в небе над несколькими регионами РФ. Об этом 12 декабря сообщило Министерство обороны России.

Виталий Невар/ТАСС

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолётного типа», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что восемь дронов из этого числа сбили над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией и ещё один в небе над Чечнёй.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря стало известно, что четыре человека пострадали в результате сдетонировавшего в воздухе украинского БПЛА в Грозном. Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, также при этом получила повреждения кровля и выбило стёкла в здании специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 11 декабря сообщил о двух сбитых над акваторией Чёрного моря дронах ВСУ. В связи с этим он призвал сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.