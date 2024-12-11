Севастополь, 11 декабря, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря в Севастополе. Об этом 11 декабря сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолётного типа над акваторией Чёрного моря на высоте почти в 2 км», — написал он.

Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки, и призвал сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах, несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 декабря российские средства ПВО перехватили и сбили 14 украинских беспилотников в небе над Брянской областью.

Вооружённые силы РФ за неделю с 30 ноября по 6 декабря уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ, а также 441 беспилотник, четыре снаряда HIMARS и управляемую ракету большой дальности «Нептун».