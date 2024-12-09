Харьков, Украина, 9 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Два бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен во время штурма группировкой войск «Запад» блиндажа в Харьковской области. Об этом 9 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

На видео, опубликованным ведомством, один из штурмовиков дождался подходящего момента, после чего незамеченным подобрался к блиндажу украинской армии.

«Он разложил взрывные устройства по периметру, чтобы «выкурить» засевших под землёй украинских военных, и произвёл подрыв», — заявили в Минобороны.

В результате двое военных ВСУ решили сохранить свою жизнь, сложили оружие и сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря пленный украинский военный Максим Красюха рассказал, что бойцы ВСУ пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев, ударив по ним FPV-дронами. Он также добавил, что после прохождения комиссии в военкомате его почти сразу без подготовки отправили на позиции. В его задачу входило эвакуировать погибших сослуживцев, которые остались лежать в лесопосадке.

4 декабря в Донецкой Народной Республике семь украинских военных отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен Вооружённым силам России. Они сложили оружие в Великой Новосёлке, когда на их позиции вошли российские бойцы.