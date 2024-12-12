Сеул, 12 декабря, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Лидер правящей партии Южной Кореи «Сила народа» Хан Дон Хун снова поддержал выдвижение импичмента президенту Юн Сок Ёля. Об этом 12 декабря сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

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«Мы должны прекратить дальнейшую путаницу. Сейчас есть только один эффективный метод. В следующем голосовании законодатели нашей партии должны войти в зал заседаний и принять участие в голосовании, основываясь на собственных убеждениях и совести», — отметил он.

Вместе с этим Хан Дон Хун призвал членов партии голосовать на основе собственных убеждений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Юн Сок Ёль заявил о готовности пройти через процедуру импичмента. До этого президент заявил, что вопрос о его сроке должна решить правящая партия, которая выступает за «контролируемую досрочную отставку».

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.