Сеул, 12 декабря, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил о готовности пройти через процедуру импичмента, пишет агентство Yonhap.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

«Я с честью пройду через импичмент или расследование», — отметил Юн Сок Ёль во время обращения к нации. До этого президент заявил, что вопрос о его сроке должна решить правящая партия, которая выступает за «контролируемую досрочную отставку».

Позже лидер правящей партии Хан Дон Хун в очередной раз выразил поддержку импичменту президента.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж. Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия пыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Южнокорейское министерство обороны созвало совещание первых лиц военного руководства, на котором их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Вскоре командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. 4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.