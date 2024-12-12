Москва, 12 декабря, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Меры по поддержке угольной отрасли России поручил разработать в кратчайшие сроки президент РФ Владимир Путин. Об этом 11 декабря по итогам совещания главы государства с членами правительства сообщил министр энергетики Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли», — отметил Цивилёв.

Он добавил, что в кратчайшие сроки по поручению Путина будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса, который является системообразующим и главным добывающим регионом в угольной промышленности России.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Путин на встрече с Цивилёвым заявил, что энергетика является одной из главных стратегических сфер развития России. Президент выразил надежду на то, что министр, который до этого в течение шести лет был губернатором Кемеровской области, освоился в должности. Глава государства назвал Кузбасс одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов.

26 сентября Путин отметил, что Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка. На долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта РФ.