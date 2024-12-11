Москва, 11 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян уделяет большое внимание и придаёт большое значение развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Путин призвал сделать Россию лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Глава государства отметил, что российская сторона намерена помогать другим государствам в этой сфере, добавив, что во время конференции будет создан международный Альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС.

Ранее в этот же день президент РФ допустил создание в скором времени такого сильного ИИ, который сможет превзойти людей в ключевых видах деятельности. По его словам, в последний год эти технологии сильно преобразили целые отрасли, включая творческие, в которых человек раньше казался незаменимым.

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