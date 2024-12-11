Москва, 11 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Вполне возможно, что вскоре будет создан сильный искусственный интеллект (ИИ), который превзойдёт людей в ключевых видах деятельности. Об этом 11 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

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Он отметил, что только за последний год технологии ИИ сильно преобразили целые отрасли, в том числе творческие, где раньше человек казался незаменимым. Нейросети пишут музыку, синхронно переводят устную речь на другие языки, создают видео, которые уже не отличить от реальных съёмок.

«Это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств. Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», — отметил Путин.

Президент подчеркнул важность того, что российские компании идут в ногу со временем и быстро берут в работу инновации.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе вступления также предложил провести стратегическую сессию о будущем ИИ. Нужно понять, в каком направлении развивать новые мощные технологии.

Президент также заявил, что Россия должна быть в авангарде в мире технологических перемен. Их скорость набирает силу, поэтому необходимо наращивать обороты, искать новаторские, нестандартные решения, отметил он.