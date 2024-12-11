Москва, 11 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 декабря предложил провести стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Провести в России международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении дальше развивать такие мощные технологии», — заявил глава государства на Международной конференции по искусственном интеллекту AI Journey 2024.

По его словам, обсуждения позволят своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски. Россия приглашает к работе учёных и исследователей из всех стран мира, добавил президент.

Он также отметил успешную работу российских ключевых исследовательских центров в области искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Путин отметил, что развитие технологий искусственного интеллекта говорит о наступающей революции в инженерном деле и других сферах. Российский лидер также указал на то, что в настоящее время ИИ стал способен анализировать даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, в результате чего появились качественно новые возможности для робототехники и беспилотных систем.

Глава государства также подчеркнул, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. Он отметил, что скорость этих перемен набирает силу и России нужно наращивать обороты, предлагать новаторские, нестандартные решения.