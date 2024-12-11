Москва, 11 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. Об этом 11 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

РИА Новости/Алексей Никольский

«Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты — причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», — сказал Путин.

Он отметил, что скорость этих перемен набирает силу и России нужно наращивать обороты, предлагать новаторские, нестандартные решения.

Глава государства обратил внимание, что вводимые в отношении российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения, и они это делают.

Путин также добавил, что собственные разработки в области искусственного интеллекта являются важной частью суверенитета страны. По его словам, такие технологии призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций.

Президент подчеркнул, что Россия должна самостоятельно создавать технологии искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность определять будущее и судьбу страны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил о важности правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, а также с использованием ИИ и больших данных. По его словам, в этом вопросе нужно как обеспечить эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики и социальной сферы, так и обеспечить безопасность россиян и их права, включая права на частную жизнь.

10 декабря российский лидер заявил о необходимости систематизировать российское законодательство в цифровой сфере. Путин пообещал включить предложения правозащитников в разрабатываемый Цифровой кодекс.

11 декабря главе государства показали выпускаемые «Сбером» умные устройства на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Отмечалось, что такого рода гаджеты позволяют дистанционно собирать основные биометрические параметры организма человека и интерпретировать их с помощью нейросети GigaChat.