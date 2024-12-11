Аналитик заявил о плане Макрона разместить около 40 тыс. военных на Украине
Париж, 11 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует разместить порядка 40 тыс. военных на Украине в случае прекращения огня. Об этом заявил эксперт Французского института международных отношений, работающий над проектом подобной миссии, Эли Тененбаум.
«Миротворческая миссия могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тыс. военных). Командование одной из них может взять на себя Польша», — процитировала 10 декабря его слова газета Rzeczpospolita.
В свою очередь, заместитель генсекретаря НАТО до 2022 года Камиль Гранд отметил, что миротворческая миссия является одним из возможных вариантов гарантий безопасности Украине. В пример он привёл миссию, больше 70 лет охраняющую линию разграничения между Южной Кореей и КНДР. Именно на такой модели и будут основываться гарантии безопасности для Киева, предположил он.
Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены ускорить отправку французских войск на Украину. По мнению парламентария, президент Франции и Зеленский попытаются осуществить этот план до прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа.
Лидер Франции в феврале не исключил отправки западных войск на Украину. Но он отметил, что в ЕС нет полного согласия по этому вопросу. В марте французский лидер уточнил, что его слова не означают, что иностранные войска действительно введут на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, отметил, что в случае появления западных войск на Украине неизбежно начнётся конфликт между Россией и НАТО. Западу нужно учитывать, будет ли такой вариант событий в его интересах, добавил российский политик.