Париж, 11 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует разместить порядка 40 тыс. военных на Украине в случае прекращения огня. Об этом заявил эксперт Французского института международных отношений, работающий над проектом подобной миссии, Эли Тененбаум.

ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

«Миротворческая миссия могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тыс. военных). Командование одной из них может взять на себя Польша», — процитировала 10 декабря его слова газета Rzeczpospolita.

В свою очередь, заместитель генсекретаря НАТО до 2022 года Камиль Гранд отметил, что миротворческая миссия является одним из возможных вариантов гарантий безопасности Украине. В пример он привёл миссию, больше 70 лет охраняющую линию разграничения между Южной Кореей и КНДР. Именно на такой модели и будут основываться гарантии безопасности для Киева, предположил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены ускорить отправку французских войск на Украину. По мнению парламентария, президент Франции и Зеленский попытаются осуществить этот план до прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа.

Лидер Франции в феврале не исключил отправки западных войск на Украину. Но он отметил, что в ЕС нет полного согласия по этому вопросу. В марте французский лидер уточнил, что его слова не означают, что иностранные войска действительно введут на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, отметил, что в случае появления западных войск на Украине неизбежно начнётся конфликт между Россией и НАТО. Западу нужно учитывать, будет ли такой вариант событий в его интересах, добавил российский политик.