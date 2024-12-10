Париж, 10 декабря, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены ускорить отправку французских войск на Украину. Такое предупреждение сделал 9 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

Политик указал, что на пресс-конференции Зеленский потребовал «развертывания французских и европейских войск в Украине» против России. По мнению Филиппо, президент Франции и Зеленский попытаются осуществить этот план до прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа.

«Во взрывоопасной обстановке, созданной «ястребами» во всём мире до прихода к власти Трампа, возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — подчеркнул французский политик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер Франции Макрон в феврале не исключил отправки западных войск на Украину. Но он отметил, что в ЕС нет полного согласия по этому вопросу. В марте французский лидер уточнил, что его слова не означают, что иностранные войска действительно введут на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, отметил, что в случае появления западных войск на Украине неизбежно начнётся конфликт между Россией и НАТО. Западу нужно учитывать, будет ли такой вариант событий в его интересах, добавил российский политик.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ноябре заявил, что Макрон станет предателем Родины, если решит отправить войска на Украину. По мнению политика, этот шаг приведёт к третьей мировой войне.